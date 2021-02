Burnout Paradise Remastered, EA taglia definitivamente il prezzo su Switch

Electronic Arts ha tagliato senza troppa pubblicità il prezzo di Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch. Apparentemente non si tratta di un nuovo prezzo promozionale ma di un taglio definitivo del 40% sul prezzo di listino.

Preparati a un'azione senza limiti mentre domini le strade di Paradise City in Burnout Paradise Remastered. Metti alla prova la tua abilità e resistenza superando ogni limite di velocità. Sfreccia lungo frenetici viali del centro e selvagge strade di montagna. Lanciati in mezzo al traffico, distruggi gli avversari e sfrutta la città per trovare delle scorciatoie. Fai mangiare la polvere agli amici e traccia la tua via verso la vittoria, oppure schiantati con spettacolari e devastanti effetti.

Oltre al gioco, Burnout Paradise Remastered include anche tutti i DLC pubblicati, suddivisi in otto pacchetti tra cui anche la grande espansione Big Surf Island. Sul Nintendo eShop italiano Burnout Paradise Remastered costa ora 29.99 euro anzichè 49.99 euro, un prezzo quest'ultimo forse non propriamente in linea con le attuali condizioni di mercato. Sulle altre piattaforme il gioco viene venduto a prezzi sensibilmente più bassi e ad esempio al momento è in offerta sul PlayStation Store a 7.99 euro invece di 19.99 euro, prezzo pieno della versione per PlayStation 4 e PS4 PRO.