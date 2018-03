Burnout Paradise Remastered: ecco il peso delle versioni PS4 e Xbox One

Le ultime informazioni riportate sugli store Sony e Microsoft ci hanno permesso di conoscere il peso di Burnout Paradise Remastered su. Il gioco arriva a richiedere al massimo 10GB di spazio libero sull'hard disk.

Stando alle indicazioni riportate sul PlayStation Store, la versione PlayStation 4 di Burnout Paradise Remastered richiederà almeno 10GB di spazio, mentre su Xbox One dovrebbero bastare all'incirca 7,66GB per effettuare il download del gioco, come riportato sullo Store Xbox.

Fatte queste precisazioni, vi ricordiamo che Burnout Paradise Remastered si presenta come la versione tecnicamente migliorata di Burnout Paradise, comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo l'uscita del gioco. Il titolo sarà disponibile a partire dal 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, per poi arrivare in un secondo momento anche su PC (al momento gli sviluppatori non hanno nulla da annunciare in merito a una possibile versione Nintendo Switch).