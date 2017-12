Burnout Paradise Remastered in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One?

In queste ore, alcuni rivenditori e distributori brasiliani hanno inserito in listinoper PlayStation 4 e Xbox One. Sebbene il titolo del gioco sia riportato così come l'originale, le piattaforme di destinazione farebbero pensare a una sorta di remastered del racing game di

Secondo quanto riportato, Burnout Paradise arriverà su PS4 e Xbox One il primo marzo 2018, data che potrebbe del resto essere un semplice placeholder, il prezzo indicato è pari invece a 40 dollari. Burnout Paradise è già disponibile com titolo retrocompatibile per Xbox One ma non è escluso che Electronic Arts voglia proporre un vero e proprio remaster di questo acclamatissimo racing arcade.

Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher, al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.