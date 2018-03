Burnout Paradise Remastered: lista Obiettivi e video confronto per le versioni Xbox One/X

Con la prova di 10 ore di Burnout Paradise Remastered disponibile super gli utenti Xbox One, VG Tech ha deciso di effettuare un primo video confronto per le versionidel gioco: lo trovate in cima alla notizia. Disponibile anche la lista Obiettivi.

Come potete notare dal filmato, il frame rate di Burnout Paradise Remastered è ancorato a 60fps sia su Xbox One che su Xbox One X, garantendo ai possessori di entrambe le console una fluidità di gioco praticamente priva di incertezze. Naturalmente, a livello di risoluzione e dettaglio grafico si registrano diverse migliorie sulla console premium, a partire dal supporto ai 4K.

Parlando invece degli Obiettivi, su Exophase possiamo consultare la lista completa degli Achievement, così da farci una prima idea sulle varie sfide proposte dal gioco: il titolo propone 56 Obiettivi da sbloccare, per un totale di 100 punti G da accumulare sul proprio profilo.

Ricordiamo che Burnout Paradise Remastered includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per il gioco originale: il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 16 marzo, per poi arrivare in un secondo momento anche su PC.