Nella giornata di ieri,ha annunciato Burnout Paradise Remastered per Xbox One, PlayStation 4 e PC, sebbene quest'edizione arriverà in un secondo momento rispetto alle versioni console. E per quanto riguarda Nintendo Switch?

Un portavoce del publisher ha fatto sapere tramite le pagine di Polygon che "al momento non c'è nulla da annunciare per quanto riguarda l'arrivo di Burnout Paradise su Nintendo Switch." Non è chiaro se questo chiuda definitivamente la questione o se sia ancora troppo presto per l'annuncio, il quale potrebbe avvenire in uno dei prossimi eventi Nintendo Direct.

Burnout Paradise Remastered uscirà il 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, in seguito su PC.