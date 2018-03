Burnout Paradise Remastered: un nuovo trailer in vista dell'imminente lancio

Dopo l'annuncio ufficiale giunto nelle scorse settimane, ecco che lo sviluppatoreed il publisherhanno pubblicato un nuovo trailer per

Il filmato, accompagnato dal brano Make Way di Aloe Blac e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in luce la spettacolarità e la frenesia che hanno reso celebre la produzione, per l'occasione rimasterizzata in HD per le console di attuale generazione. Ricordiamo che, come confermato da Electronic Arts, la colonna sonora del gioco non sarà modificata in questa remastered, né verranno implementate le microtransazioni.

Burnout Paradise uscirà il 16 marzo su PS4, Xbox One, e Switch, per poi arrivare in seguito anche su PC. A questo indirizzo potete trovare un video confronto con la versione originale del gioco pubblicata nel 2008 su PlayStation 3 e Xbox 360.