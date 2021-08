Burnout Paradise Remastered è in offerta a soli 9,90 euro per PS4

Burnout Paradise Remastered è in super offerta quest'oggi su Amazon in edizione PlayStation 4, include il gioco originale completo e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo la sua uscita originaria.

Il tutto con un'autenticità e fedeltà visiva maggiore grazie a una serie di miglioramenti tecnici, tra cui texture in alta risoluzione, gira infatti a 1080p su PlayStation 4 e in 4K a 60 fps su PlayStation 4 Pro (e PlayStation 5 in retrocompatibilità), include i pacchetti espansione Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes, Big Surf Island e nuovi luoghi, sfide e veicoli.

Un gioco velocissimo accompagnato da una colonna sonora incredibile: guida ignorando il codice della strada, distruggi tutto quello che si mette in mezzo tra te e la vittoria, lasciandoti alle spalle una costosissima scia di rottami.

Il titolo è in offerta a soli 9,90 euro, il prezzo più basso di sempre che il gioco abbia mai ottenuto dal giorno della sua uscita. Al momento su Amazon la disponibilità sarà tra 1 o 2 mesi, in casi analoghi a questo però solitamente Amazon ha spedito molto prima rispetto a quanto riportato nella pagina del prodotto.

Clicca qui per acquistare Burnout Paradise Remastered a soli 9,90 euro per PS4 (e PS5)

Le edizioni per Nintendo Switch e Xbox One sono acquistabili ad un prezzo maggiore, rispettivamente 18,99 euro l'edizione per Xbox One e 24,99 euro quella per Nintendo Switch.