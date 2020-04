Burnout Paradise Remastered: trapela in anticipo la finestra di lancio per Nintendo Switch

Tra le numerose sorprese del Nintendo Direct Mini dello scorso marzo c'è stato anche l'annuncio di Burnout Remastered per Switch, con tanto di trailer che ci ha mostrato le potenzialità della nuova versione del gioco.

Electronic Arts, tuttavia, non si è sbottonata sulla data d'uscita, limitandosi a comunicare un generico 2020. Un prezioso indizio è però arrivato dal portale polacco della compagnia, che tra le sue pagine indica giugno 2020 come il mese di lancio di Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch. Non sono presenti informazioni sul giorno preciso, in compenso viene specificato che il 23 aprile saranno aperti i preordini sul Nintendo eShop. Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts valevole anche il resto del mondo.

Burnout Paradise Remastered è la versione rimasterizzata del gioco di corse open world arcade lanciato da Electronic Arts e Criterion Games originariamente nel 2008 sulle piattaforme di vecchia generazione. Nel corso del 2018 è tornato a nuova vita su PlayStation 4, Xbox One e PC, e adesso si appresta a farlo anche su Nintendo Switch con tanto di supporto ai 60 fotogrammi al secondo ed ai comandi touch screen. Nel pacchetto saranno inclusi, oltre al gioco base, anche tutti gli otto contenuti aggiuntivi originali, comprendenti oltre 130 veicoli, nuove aree da esplorare come Big Surf Island e centinaia di sfide online. Nel frattempo, potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Burnout Paradise Remastered.