Burnout Paradise Remastered uscirà su PS4 e Xbox One il 16 marzo, in seguito anche su PC

ha ufficialmente confermato l'arrivo di, in realtà già anticipato lo scorso mese dalla divisione nipponica della compagnia. Il titolo giungerà su PlayStation 4 e Xbox One il 16 marzo, e verrà pubblicato anche su PC "prossimamente".

L'edizione rimasterizzata di Burnout Paradise include tutti i DLC di Year of Paradise, tra cui l'aggiornamento Big Surf Island, e presenta inoltre il supporto alle console mid-gen, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Il gioco comprenderà una modalità multiplayer fino a quattro giocatori, mentre gli abbonati a EA Access avranno la fortuna di provare il gioco in anticipo per 10 ore e senza restrizioni a partire dal 9 marzo.

Burnout Paradise Remastered uscirà su PS4 e Xbox One il 16 marzo 2018, per poi giungere anche su PC. Rispettivamente in calce e in cima alla notizia, trovate il trailer di annuncio e le prime immagini diffuse da EA.