Burnout Paradise Remastered: i voti delle prime recensioni internazionali

arriverà nei negozi il prossimo 16 marzo ma alcune testate internazionali hanno già avuto modo di mettere le mani sulla riedizione del classico racing game arcade targato

Tra i primi voti troviamo quelli di Gadgets 360 (6/10), GameRevolution (3.5/5), Video Chums (9.3/10), Areajugones (8.5/10) e Vandal Online (8/10). Accoglienza discreta dunque, ma non eccezionale, nel momento in cui scriviamo il Metascore su Metacritic è pari a 82/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori recensioni nelle prossime ore.

Burnout Paradise Remastered uscirà il 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su PC, mentre non sembra esserci nulla da annunciare riguardo una possibile versione per Switch. Il gioco includerà tutti i brani della versione originale e non presenterà microtransazioni di alcun tipo. Gli abbonati EA Access su Xbox One possono ora scaricare la versione di prova della durata di 10 ore.