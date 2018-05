Burnout Revenge è ora retrocompatibile con Xbox One

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter, Major Nelson ha annunciato che Burnout Revenge è retrocompatibile con Xbox One a partire da oggi. La lista dei titoli Xbox 360 giocabili sulla console Microsoft continua ad allungarsi.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, a partire da oggi la versione Xbox 360 di Burnout Revenge può essere giocate anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Al solito, se siete già in possesso della versione retail, per iniziare a giocare vi basterà inserire il disco nella console e scaricare l'ultimo aggiornamento. Se invece avete acquistato l'edizione digitale del titolo con il vostro account, vi ritroverete il gioco anche nella libreria Xbox One.

Nel caso non siate in possesso di Burnout Revenge, invece, da oggi potrete acquistarlo sullo Store di Xbox One in formato digitale, cogliendo l'occasione per recuperare l'ottimo racing game arcade di Criterion Games. Ricordiamo che il titolo fece il suo primo debutto nel 2005 su PC, PlayStation 2 e Xbox, per poi arrivare nel 2006 anche su Xbox 360. Rimanendo in tema con la serie, ricordiamo che lo scorso marzo è uscito Burnout Paradise Remastered, riedizione dell'omonimo titolo uscito su PS3, Xbox 360 e PC.

Tornerete a fare qualche giro su Burnout Revenge?