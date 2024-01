Burnout sta per tornare? Un annuncio di lavoro sospetto fa sognare i fan

Pur essendo ancora oggi riconosciuto come una delle migliori serie racing arcade di sempre, da tantissimi anni il franchise di Burnout non riceve giochi inediti: l'ultima iterazione risale al 2018, anno in cui l'apprezzata Remastered di Burnout Paradise fece il suo esordio. Ma forse qualcosa potrebbe presto cambiare.

Attraverso il proprio sito ufficiale Stellar Entertainment, team che ha contribuito allo sviluppo di Burnout Paradise Remastered, Need For Speed Remastered e Need For Speed Unbound, conferma di essere al lavoro su un nuovo racing game di stampo arcade Tripla A realizzato in Unreal Engine 5 per PC e console di attuale generazione. A questo si aggiunge un particolare tweet che sembra contenere riferimenti proprio alla serie di Burnout, con tanto di potenziale citazione a Burnout 3 Takedown e indizi sulla natura fortemente spettacolarizzata del gioco attualmente in sviluppo.

Vero, per adesso non ci sono certezze concrete sulla natura del prossimo progetto di Stellar Entertainment, molto attenta a non fornire indizi chiari, ma è in ogni caso certo che stiano già attivamente al lavoro sul prossimo racing game. Resta ora da capire se per davvero si tratta di un nuovo Burnout o della riedizione di qualche vecchio episodio della serie. Al tempo stesso non è tuttavia da escludere che lo studio britannico stia lavorando a un progetto del tutto diverso o a un altro esponente di Need For Speed. In ogni caso i fan dei racing arcade restino sintonizzati per future sorprese.

Escludendo lo spin-off Burnout Crash! del 2011 l'ultimo gioco principale inedito, l'originale Burnout Paradise, è stato pubblicato nell'ormai lontano 2008: vi piacerebbe un ritorno della serie con un nuovo episodio?