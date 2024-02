Burnout vs Need For Speed: sfida a tutta velocità tra due leggende dei Racing Arcade

Quando si parla di Racing Game di stampo Arcade, Burnout e Need For Speed sono probabilmente i primi due nomi che vengono in mente. Questo perché le due serie hanno contribuito a scrivere importanti pagine della storia di questo genere nel corso degli anni, conquistando il cuore di critica e pubblico.

Seppur tra alti e bassi, i due franchise oggi in mano ad Electronic Arts hanno sempre attirato l'attenzione dei fan ad ogni nuova iterazione, rinnovandosi ed offrendo nuovi contenuti volti a renderli sempre più spettacolari e con corse dai ritmi indemoniati. Burnout in particolare è divenuto famoso soprattutto per i suoi adrenalinici incidenti e per le velocità folli che era in grado di raggiungere. I primi due giochi della serie firmata Criterion Games, pubblicati da Acclaim Entertainment, hanno mostrato un potenziale molto interessante, ma l'esplosione definitiva del brand avviene con il passaggio sotto etichetta EA, con quell'eccezionale Burnout 3 Takedown considerato ancora oggi tra i migliori esponenti del suo genere. Da quel momento la serie proseguirà con altri giochi ancora di successo, fermandosi tuttavia con l'uscita di Burnout Paradise nel 2008 (riproposto poi nel 2018 via Remastered). E se si eccettua lo spin-off minore Burnout Crash del 2011, il brand non ha più visto l'arrivo di nuovi giochi. Voci di corridoio sostengono che Burnout sta per tornare in scena, e chissà che EA non stia davvero lavorando a un nuovo esponente del brand.

Al contrario, Need For Speed ha continuato ad essere una certezza del panorama videoludico con uscite costanti nel corso del tempo. Iniziata nel lontano 1994 su 3DO, il brand ottiene fama internazionale con l'arrivo su PlayStation e da allora non ha fatto altro che evolversi grazie a un gameplay sempre più immediato, corse dall'alto tasso di coinvolgimento e concept sempre nuovi anche in ottica scenari. Titoli come i Need For Speed Hot Pursuit o i Need For Speed Underground sono considerati ancora oggi nomi imprescindibili per gli appassionati di giochi di corse, e ad oggi il brand conta la bellezza di ben 25 esponenti diversi. L'ultimo di questi è stato il non impeccabile Need For Speed Unbound, che ha provato a rimescolare le carte in tavola ludicamente ed esteticamente senza però ottenere grossi successi. Poco ma sicuro, presto o tardi un altro Need For Speed farà la sua comparsa in scena, dimostrandosi magari superiore in tutto rispetto al predecessore.

Nella speranza dunque di rivedere quanto prima le due serie in azione, vi chiediamo: chi preferite tra Burnout e Need For Speed, e perché? Sotto con i commenti!