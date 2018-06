Bus Simulator 18: la modalità multiplayer si mostra in un nuovo trailer

Astragon Entertainment e stillalive studios hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer della modalità multiplayer che verrà inclusa in Bus Simulator 18, titolo in uscita su PC il prossimo 13 giugno.

In Bus Simulator 18 i giocatori potranno vestire i panni di un autista di autobus e guidare in zone industriali o portuali, nei paesi limitrofi o nei parchi commerciali, per un totale di 12 distretti inclusi in un'ampia area urbana di 15 km². Avranno a disposizione 8 diversi bus cittadini su licenza ufficiale dei più grandi marchi in circolazione, ovvero Mercedes-Benz, Setra, MAN e IVECO, da utilizzare sia in modalità giocatore singolo che in multiplayer con un massimo di 3 compagni.

Il titolo offrirà anche pieno supporto alle mod. I giocatori potranno creare senza alcun limite itinerari, il proprio bus personale, nuove livree per i bus, nuove mappe e condividerle con la community. Sarà possibile, chiaramente, anche scaricare e installare i contenuti disponibili sul Workshop di Steam per ampliare ancor di più l'esperienza di gioco. Sarà presente il supporto ai volanti, ai gamepad più popolari, a Tobii eye tracking e a TrackIR. Segnaliamo, infine, che Bus Simulator 18 sarà disponibile a partire dal 13 giugno su PC via Steam.