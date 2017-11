Busan eSport World Championship: seconda giornata e prossimi incontri

Dopo aver raggiunto Busan per la nazionale dell', il teamha sorteggiato i propri gironi durante la fase di orientamento per

Ecco il report a cura di Leonardo Vilona (reporter nazionale Fastweb 2017)

Per quanto riguarda il popolare titolo videoludico del genere picchiaduro, l’Italia rappresentata da Michele “Harry Potter” Scuppa è stata inserita all’interno del gruppo C, dove ha modo di incontrare avversari di grande prestigio e livello internazionale.

I gironi sono stati strutturati con incontri all’italiana di sola andata in formato bo3 e quattro atleti per ciascun girone passano alla fase successiva. La nazionale Fastweb di Counter Strike: Global Offensive è stata inserita all’interno del gruppo C dove affronterà la temibile Cina, la Svezia e il Taiwan, assente invece per ritiro la formazione indonesiana.

Tutti i gironi sono strutturati con incontri all’italiana di sola andata in formato bo1 e due squadre per ogni girone passano alla fase successiva. Sorteggiati anche i gironi di League of legends dove la rappresentativa italiana è assente. La nazionale Fastweb 2017 ha poi preso parte il giorno 9 novembre, alla cerimonia di apertura del 9° eSport World Championship di Busan.



Portabandiera della nazionale azzurra è stato Michele “Harry Potter” Scuppa che ha sfilato durante la cerimonia al fianco dei rappresentanti delle altre nazioni presenti all’evento. A seguito della cerimonia di apertura, intorno alle ore 11:00, sono iniziate ufficialmente le gare di League of legends, Counter Strike: Global Offensive e Tekken 7. Michele “Harry Potter” Scuppa rappresentante italiano della nazionale Fastweb è stato eliminato nella fase a gironi.

Nonostante una buona partenza l’atleta azzurro non è riuscito a trovare continuità perdendo contro Romania, Malesia e Nuova Zelanda.

Qui i parziali dettagliati

Italia vs India 2-0 (3-2, 3-2)

Itlaia vs Tunisia 2-0 (3-1, 3-0)

Italia vs Romania 1-2 (3-1, 0-3, 2-3)

Italia vs Nuova Zelanda 1-2 (3-1, 0-3,1-3) Italia vs Malesia 0-2(1-3, 0-3)

La nazionale Fastweb di Counter Strike: Global Offensive è stata invece superata dalla formazione svedese per 16-8 nell’unico incontro di giornata.

Il 10 novembre la formazione azzurra avrà due incontri impegnativi contro Cina e Taiwan entrambi decisivi per il relativo passaggio del turno. Il 9° eSport World Championship di Busan è trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale della IeSF e su vari canali internazionali tra cui quello italiano di Kniferound che trasmetterà gli incontri di Counter Strike: Global Offensive a partire dal 10 novembre. Si segnalano inoltre alcuni problemi di latenza nelle postazioni di Counter Strike: Global Offensive e una quasi totale assenza di audio nelle postazioni di Tekken 7 che hanno costretto gli atleti a giocare senza audio per la maggior parte della fase a gironi.