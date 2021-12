Bwipo svela ai fan perché ha lasciato i Fnatic e l'Europa: nuova avventura con Team Liquid

I numerosi cambiamenti nella scena esport di League of Legends visti dopo Worlds 2021, competizione vinta dai sorprendenti EDG, hanno visto anche l’abbandono dei Fnatic da parte di Bwipo, Toplaner ora legato all’organizzazione statunitense Team Liquid. Egli ha voluto spiegare le ragioni dietro questo passaggio a Dexerto.

Al media outlet statunitense, Gabriel “Bwipo” Rau ha voluto dedicare qualche parola per spiegare come mai, dopo quattro anni in Europa con uno dei team più importanti della LEC, egli abbia deciso di cambiare aria. Gli amanti della scena competitiva del MOBA targato Riot Games conosceranno già alcuni dettagli del rapporto tra il giocatore belga e i Fnatic: il 2021 è stato un anno estremamente difficile per l’organizzazione che, dopo l’insuccesso nello Spring Split 2021 e la qualificazione successiva al campionato mondiale con debutto del giovane ADC Bean come sostituto di Upset, si è vista costretta a un sorprendente shake-up.

Tra le ragioni più importanti troviamo del drama che ha coinvolto Bwipo e la sua fidanzata, presa di mira dai fan dopo qualche indiscrezione su Twitter in merito al rapporto tra i due durante lo svolgimento dei Worlds 2021, e una pessima stagione competitiva con la squadra stessa. Con una lettera ai fan dei Fnatic, dunque, il Toplaner ha comunicato l’intenzione di lasciare il team e cambiare aria, approdando infine negli Stati Uniti ai TL assieme a Hans Sama, ADC ex-Rogue.

Bwipo ha affermato a Dexerto che l’unico su cui poteva contare nel corso di quest’anno in casa Fnatic era il Support, Hylissang: “Hylissang è stata la parte più positiva. Voglio avere lo stesso tipo di rapporto che ho avuto con lui con chiunque sia coinvolto, per poter parlare di qualsiasi cosa in qualsiasi momento”. L’organizzazione gli ha proposto per mesi nuovi contratti e accordi, ma Bwipo ha optato per un nuovo percorso, un nuovo capitolo nella sua carriera.

Nel frattempo, il famoso ADC Uzi è tornato sulla Landa con Bilibili Gaming.