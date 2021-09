Bye Sweet Carole: annunciato il nuovo gioco di Chris Darril, autore di Remothered

Bye Sweet Carole è il nuovo gioco di Chris Darril, autore e game director della serie horror Remothered. Chris sta lavorando su un nuovo progetto descritto come "un'inquietante favola interattiva"... ecco cosa sappiamo fino ad oggi.

Lana Benton, spinta dall’inquietante Mr. Kyn (anche detto Vecchio Cilindro) si ritrova catapultata in un misterioso giardino incantato, ad affrontare creature minacciose ed inquietanti, mentre, anche in seguito al rinvenimento di molteplici missive da parte di un certo "francese", segue le ultime tracce di Carole Simmons, coetanea apparentemente fuggita dal Bunny Hall, orfanotrofio del XIX secolo nfestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

Bye Sweet Carole viene descritta come un'avventura old school (Heart of Darkness, Another World e Flashback) con elementi tipici dei survival horror anni '90 come Clock Tower, Alone in the Dark e il più recente Remothered sempre di Chris Darril. Il gioco è una grottesca favola dell'orrore con fondali dipinti e animazioni frame by frame sullo stile di classici Disney come La Bella Addormentata nel Bosco o Biancaneve.

Al momento non ci sono dettagli sulla finestra di lancio e le piattaforme di riferimento, in calce trovate una serie di artwork e immagini di Bye Sweet Carole diffuse da Chris Darril.