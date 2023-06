Bye Sweet Carole: Disney fa rima con Horror nel nuovo trailer del gioco italiano

Nel corso del Guerrilla Collective 2023 c'è stato spazio anche per il promettente Bye Sweet Carole, il nuovo gioco del siciliano Chris Darril (già autore di Remothered) e del suo studio di sviluppo Little Sewing Machine (operativo a Catania, in Sicilia).

Annunciato sul finire del 2021, Bye Sweet Carole si è mostrato al Guerrilla Collective gettando le basi della storia e presentando le sue peculiari atmosfere. Descritto come un terrificante gioco thriller, la produzione s'ispira, sia nello stile visivo che nell'accompagnamento sonoro, ai classici d'animazione della Disney per narrare la spaventosa storia di Lana Benton.

Spinta dal signor Kyn, anche noto come "Old Hat", la giovane protagonista viene catapultata in un giardino incantato popolato da inquietanti creature. Dopo aver scoperto diverse lettere di un certo "French", Lana decide di seguire l'ultima traccia conosciuta di Carole Simmons, una ragazza della stessa età che apparentemente è riuscita a scappare da Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo. L'edificio, purtroppo, ora è infestato da una colonia di conigli selvatici capaci di aprire un portale dimensionale verso il regno di Corolla...

La trama si preannuncia carica di mistero e suggestioni, purtroppo il filmato ha mostrato ben poco del gameplay e delle meccaniche di Bye Sweet Carole, un platform d'animazione che a detta dei suoi autori reinterpreterà in chiave moderna i dettami di classici come Heart of Darkness, Another World e Flashback. In attesa di vederlo in azione, vi consigliamo caldamente di guardare il video di presentazione allegato in apertura di notizia. L'uscita, ricordiamo, è attualmente prevista nel corso del 2024 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.