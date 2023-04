Bye Sweet Carole: la paura fa... 2024! L'horror fiabesco terrorizza tutti

Era il 2021 quando Bye Sweet Carole venne annunciato da Chris Darril, creatore della serie horror di Remothered pronto a cimentarsi con un'altra avventura inquietante, dallo stile molto vicino alle fiabe Disney. Arrivano adesso ulteriori novità per l'intrigante progetto.

Bye Sweet Carole sarà infatti disponibile su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One nel corso del 2024. Per il momento non ci sono dettagli più precisi in merito alla finestra di lancio, in sviluppo presso gli studi italiani di Little Sewing Machine e con Just For Games che rivestirà il ruolo di publisher per il progetto.

"Per il suo nuovo progetto, l'autore della serie horror Remothered ha puntato su una direzione artistica ispirata ai più grandi film d'animazione", riporta un comunicato stampa incentrato sul gioco, che prosegue: "Le animazioni sbalorditive supporteranno l'incredibile avventura della protagonista principale, Lana Benton, nel suo viaggio volto a svelare la verità riguardo la misteriosa scomparsa di Carole Simmons".

Insomma, il prossimo progetto di Chris Darril sembra voglia andare ancora oltre a quanto fatto con Remothered, puntano forte su una direzione artistica degna di un film d'animazione e volta a far vivere ai giocatori "un'inquietante favola interattiva" che in termini di gameplay e meccaniche strizza l'occhio a classici del passato come Heart of Darkness, Another World e Flashback per poi mescolarli con le atmosfere dei primi Alone in the Dark e Clock Tower. Non resta dunque che attendere maggiori dettagli e trailer su Bye Sweet Carole, in particolare per quanto riguarda l'esatta data d'uscita.