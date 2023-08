Bye Sweet Carole: un primo sguardo al gameplay dell'avventura horror italiana

La Gamescom 2023 offre a Chris Darril, creatore della serie horror di Remothered, la vetrina mediatica ideale per il primo video gameplay dell'horror fiabesco Bye Sweet Carole, un'esperienza interattiva che prende spunto dall'animazione disneyana per calarla in un contesto decisamente più oscuro.

La kermesse videoludica di Colonia fa così da sfondo alle primissime scene di gameplay della prossima avventura horror del papà di Remothered, realizzata in collaborazione con Just For Games, Little Sewing Machine e Meangrip Studios.

Il filmato confezionato dal team al seguito di Darril proviene da una versione pre-Alpha di Bye Sweet Carole e ci permette di familiarizzare con alcune delle meccaniche ingame dell'avventura interattiva. Le risorse definitive e il doppiaggio finale (sia in italiano che in inglese) verranno aggiunti in un secondo momento.

Nel video che campeggia a inizio articolo possiamo approfondire le dinamiche di gameplay legate al sistema di trasformazione di Lana: la nostra alter-ego potrà infatti assumere le sembianze di un coniglio e acquisirne le capacità per interagire con altri conigli, sfuggire a situazioni difficili e superare gli enigmi, pur sapendo che in tale forma risulta essere decisamente più vulnerabile agli attacchi dei nemici.

Sempre grazie al nuovo trailer possiamo fare la conoscenza di Mr. Baesie: il migliore amico di Lana potrà rimpicciolirsi per manipolare gli oggetti e aiutare la protagonista nelle attività che saremo chiamati a svolgere alla guida di questo due personaggi, alternandoli nel corso della partita per sfruttarne le abilità in funzione del contesto di gioco e delle prove da superare.

La commercializzazione di Bye Sweet Carole è prevista nel 2024 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.