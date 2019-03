C'è anche l'atmosfera spettrale di Chernobyl tra i suoni di The Division 2!

Nel nuovo video diario di sviluppo di The Division 2 confezionato da Massive Entertainment, gli autori della sussidiaria svedese di Ubisoft si focalizzano sulle attività svolte per erigere la ciclopica impalcatura audio del loro ultimo sparatutto a mondo aperto.

Secondo Simon Koudriavtsev, il responsabile dell'audio e della colonna sonora di The Division 2, "l'audio di un gioco dovrebbe una guida per il giocatore, un elemento il più possibile naturale. Abbiamo visitato più volte Washington D.C. e gli Stati Uniti per prendere dimestichezza col territorio e con gli aspetti culturali".

Utilizzando i campionamenti audio registrati nel corso delle loro missioni sul campo, Koudriavtsev e il suo team hanno provato a donare a ogni singolo quartiere della loro versione post-pandemia della capitale federale degli USA un carattere univoco. Il lavoro più impegnativo, da questo punto di vista, è stato certamente quello sulle Zone Nere.

"Abbiamo parlato a lungo di come volessimo differenziare le Zone Nere dalle altre aree del gioco", ha infatti spiegato Koudriavtsev aggiungendo a tal proposito che "dovevano risultare come delle zone di guerra, volevamo qualcosa di davvero angosciante e dopo tante discussioni abbiamo trovato la parola chiave: silenzio".

Per creare una sensazione di solitudine e alimentare il disagio provato dagli Agenti della Divisione che si avventurano nella triplice Zona Nera di Washington, il team di Massive ha perciò deciso di recarsi nella spettrale Zona di Esclusione di Chernobyl per registrare tutta una serie di campionamenti audio ambientali. Prima di lasciarvi al nuovo video diario , qualora non l'aveste ancora letta su queste pagine potete trovare la nostra recensione di The Division 2.