C64 Mini: il nuovo aggiornamento permette di aggiungere giochi via USB

Dopo il lancio avvenuto lo scorso 29 marzo, Retro Games ha pubblicato un nuovo firmware (v1.1.4) del C64 Mini, che permette di poter caricare senza sforzi, nuovi giochi e programmi all’interno della console tramite USB.

Puoi quindi aggiungere nuovi giochi in formato C64 all’interno del THEC64 Mini attraverso una memory stick USB formattata in FAT32, senza ricorrere al BASIC. Questo nuovo aggiornamento ti permette di giocare a tutti i tuoi giochi preferiti sul THEC64 Mini, a patto che tu li abbia già acquistati in precedenza.

Sviluppato da Retro Games e distribuito da Koch Media THEC64 Mini è la metà dell’originale C64 ed è un home computer completamente funzionante che si può collegare direttamente al tuo televisore ed è dotato di due porte USB, una per il joystick e l’altra per la tastiera. Lanciato nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni 80. Sono stati venduti milioni di pezzi in tutto il mondo e ha conquistato un posto speciale nel cuore dei giocatori.

35 anni più tardi, e con una rivisitazione completamente attuale, è tornato e si chiama THEC64 Mini. Collegabile a qualsiasi televisore moderno tramite il cavo HDMI, i giocatori possono usufruire di 64 giochi vintage autorizzati e pre-installati all’interno di esso. Questo include giochi che vengono da sviluppatori come Epyx, Gremlin Graphics, Hewson e The Bitmap Brothers sfoggiando un ventaglio di titoli come California Games, Speedball 2 Brutal Deluxe, Paradroid ed Impossible Mission.

Tra questi c’è anche il classico rompicapo Boulder Dash. Il gioco vede ‘Rockford’ nella caverna che striscia alla ricerca di gemme e mentre prova ad evitare creature malefiche ed esplosioni di gas. Stephan Berendsen, Presidente della BBG Entertainment GmbH ha dichiarato: “Retro Games e BBG hanno riunito qualcosa che è sempre stato il simbolo del 1984... il C64 eBoulder Dash.”

La maggior parte di questi giochi hanno ottenuto un rating di oltre il 90% dalle più importante testate attuali, ottenendo una marea di premi ed elogi. Dal genere sportivo allo sparatutto, passando per i platform e i rompicapo, c’è davvero di tutto per far contenti i più appassionati ed esigenti estimatori di giochi retrò.