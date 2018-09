Cabela's The Hunt e Bass Pro Shops The Strike annunciati per Nintendo Switch

Solutions 2 GO ha annunciato due nuovi titoli: Cabela’s The Hunt: Championship Edition e Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition arriveranno entrambi in Europa su Nintendo Switch il 2 novembre 2018.

Ogni gioco sarà disponibile anche in una edizione bundle che conterrà il gioco completo insieme a una speciale periferica – il Bullseye Pro e la Power Cast Rod & Reel, realizzate per migliorare l’esperienza di gioco.

Cabela’s The Hunt: Championship Edition è il gioco di caccia più realistico mai realizzato per Nintendo Switch. I giocatori sperimenteranno il brivido della caccia mentre inseguiranno la loro preda in alcuni dei più famosi luoghi del Nord America. Con il multiplayer locale, i minigiochi arcade e le modalità di caccia stagionale, Cabela's: The Hunt - Championship Edition è divertente sia per i giocatori che per i veri cacciatori.

The Bullseye Pro-Controller: Il controller ha la forma di un fucile ed è la periferica perfetta per tutti i cacciatori digitali.

Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition combina ambienti autentici basati su laghi reali e un gameplay coinvolgente con esche e pesci realistici che forniscono un'avventura di pesca immersiva. I giocatori possono godere di 3 diverse modalità di gioco tra cui Quick Fish, Career e Bass Pro Shops Invitational Tournament, o competere con gli amici in mini giochi come gare di barche e sfide di lancio. I giocatori lanciano l’amo, l’esca, mettono il gancio e combattono come se un vero pesce si trovasse davanti ai loro occhi. Il gioco porta i giocatori in alcuni dei più famosi luoghi della pesca del Nord America e offre undici tipi di pesci tra cui il Largemouth, lo Smallmouth, il Catfish e lo Striped Bass, oltre al Northern Pike e al Muskie. Inoltre, la topografia realistica del fondo del lago, la grafica avanzata e l'attrezzatura da pesca autentica dei negozi Bass Pro Shops, si combinano insieme per offrire ai pescatori virtuali l'esperienza di pesca più completa vista fino ad oggi.

Fishing-Controller: Canna da pesca, mulinello e lenza fanno tutti parte della vera esperienza di pesca. Il controller di pesca Strike ora offre finalmente una vera interazione per la simulazione di pesca Bass Pro Shops: The Strike - Championship Edition.

I controller speciali sono opzionali e non sono obbligatori per giocare ad entrambi i titoli.