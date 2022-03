Cabinato arcade Capcom con 12 giochi in offerta su Amazon a meno di 350 euro

Il cabinato Arcade 1UP Capcom Legacy Edition è in offerta su Amazon, il prezzo di listino è fissato a 499.99 euro ma nel momento in cui scriviamo il cabinet costa 331.67 euro con uno sconto del 34%... davvero niente male!

Il cabinato viene spedito in uno speciale kit di montaggio, l'assemblaggio è semplice e veloce e richiede circa 30 minuti, il design richiama uno schema di colori tipico degli anni '90, il logo di Street Fighter II domina nella parte alta e nella parte inferiore del cabinato. Lo schermo è LCD da 17 pollici, presente una plancia con doppi comandi, il funzionamento non richiede monete.

Le dimensioni sono pari a 57.8 centimetri di profondità, 48.3 centimetri di larghezza e 146.8cm di altezza con l'accessorio Riser (116.3 cm senza) quest'ultimo incluso nel prezzo e normalmente venduto da solo a 49 euro. Il cabinato include dodici giochi preinstallati: Street Fighter, Street Fighter II World Warrior, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo, Super Street Fighter II The New Challengers, Super Street Fighter II Turbo, Darkstalkers, Strider, Commando, Final Fight, Ghosts n Goblins e 1944 The Loop Master.

Un pezzo pregiato per arredare il proprio angolo gaming, con la possibilità di giocare in qualsiasi momenti a dodici leggendari giochi Capcom.