Il cabinato arcade di Final Fight è in vendita su Amazon

1UP Arcade è un azienda specializzata nella produzione di cabinati su licenza e in catalogo ha numerosi coin-on basati su giochi come Pac-Man, Street Fighter II, Mortal Kombat, Tartarughe Ninja e... Final Fight!

Il cabinet misura 116.3 x 57.8 x 48.3 cm e un peso totale di 26.5 KG, lo schermo è LCD da 17 pollici, funzionante senza monete e con plancia pensata per due giocatori, controlli arcade con controller a leva e due pulsanti azione. Ben quattro i giochi inclusi: Final Fight, 1944 The Loop Master, Ghosts N Goblins e Strider, quattro classici arcade di Capcom che non hanno assolutamente bisogno di presentazioni.

Il prezzo? Il coin-op di Final Fight costa 469.99 euro, su Amazon è disponibile anche la base che permette di aumentare l'altezza del cabinato, queste le dimensioni: altezza 45.8, profondità 58.4 e larghezza 48.3 centimetri. Molto utile per chi trova sin troppo ridotte le dimensioni del cabinet.

Sicuramente non un prodotto per tutte le tasche ma che potrebbe regalare discrete soddisfazioni agli appassionati di giochi arcade degli anni '80 e a chiunque desideri acquistare non solo un videogioco ma un vero e proprio pezzo di arredamento per una taverna o per il salotto di casa, senza però spendere una cifra eccessiva per questo genere di prodotto.