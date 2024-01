Il cabinato arcade di Marvel vs Capcom 2 è in super offerta

L'azienda Arcade1UP può tranquillamente essere definita l'Ikea dei cabinati arcade da sala giochi, realizza delle autentiche esperienze arcade facilmente assemblabili, delle vere riproposizioni dei cabinati da sala giochi anni '80 e '90 dalle dimensioni leggermente più ridotte che non necessitano di gettoni per giocare.

Grazie al design leggermente ridimensionato rispetto alle controparti originali, sono facilmente posizionabili in un angolo della casa e non passeranno sicuramente inosservati tra gli amici e parenti che vi faranno visita.

Il cabinato che ci viene proposto oggi in offerta è una delle ultime novità dell'azienda, si tratta di Marvel vs Capcom 2, dalle grafiche a tema con il gioco, doppia postazione con joystick e pulsantiera a 6 tasti, Marquee che si illumina, presa per le cuffie, volume regolabile, dalle dimensioni di 50 cm in larghezza, 154 cm in altezza e 52 cm in profondità.

Al suo interno sono racchiusi ben 8 titoli in memoria, Marvel vs Capcom 2, Marvel vs Capcom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, X-Men: Children of the ATOM, X-Men: Mutant Apocalypse e Marvel Superheroes in War of the Gems.

Clicca qui per acquistare il cabinato di Marvel vs Capcom 2 in offerta su Amazon



L'articolo è in offerta al prezzo scontato di 509,99 euro, con uno sconto pari al 27% dal prezzo di listino di 700 euro. La vera novità del cabinato di Arcade1UP è la possibilità di giocare online grazie alla connessione in Wi-Fi.



