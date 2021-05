Il cabinato arcade di Mortal Kombat è in offerta su Amazon

Vi abbiamo segnalato lo sconto sul cabinato arcade di Street Fighter 2 in vendita su Amazon a prezzo ridotto, la buona notizia è che anche il cabinet di Mortal Kombat è in offerta a prezzo scontato sul sito di Jeff Bezos.

Il cabinato arcade di Mortal Kombat costa 390 euro invece di 499 euro con un risparmio di ben 109 euro (-22%) sul prezzo di listino, davvero niente male. Il cabinet misura 49x59x116 centimetri per un peso totale di 27 KG, il monitor ha una diagonale da 17 pollici. Il prodotto verrà spedito in una confezione piatta, il contenuto dovrà quindi essere assemblato ma il montaggio è semplice e veloce e richiede circa mezz'ora, la procedura è adatta anche a chi non è troppo esperto.

Ma quali sono i giochi inclusi in questa meraviglia? Il cabinato arcade include ben tre giochi: il primo Mortal Kombat, l'acclamato sequel Mortal Kombat 2 e il violentissimo Mortal Kombat 3, tutti proposti in versione originale su licenza di Warner Bros.

Un vero e proprio pezzo di arredamento per la propria casa, grazie alle dimensioni compatte è possibile sistemarlo facilmente in qualsiasi punto dell'abitazione senza troppo ingombro, l'ideale per stupire gli amici e passare ore e ore di puro divertimento.