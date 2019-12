A caccia di dinosauri nella nuova clip di Dragon Ball Z Kakarot

Come ogni action RPG che si rispetti, Dragon Ball Z Kakarot non si limiterà ad offrire solo tanti combattimenti, ma anche una sana dose di esplorazione. Mentre rivivrete le gesta di Goku nella serie Z, potrete infatti andarvene in giro e partecipare alle attività più disparate.

Tra queste, figurerà anche la caccia ai dinosauri! Se siete dei fan dell'anime, sapete bene che i protagonisti si sono imbattuti in questi enormi rettili in più di un'occasione, pertanto non potevano non figurare anche nell'open world di Dragon Ball Z Kakarot. Nella breve clip condivisa da Bandai Namco (che trovate allegata in calce a questa notizia), viene mostrato Goku Super Saiyan alle prese con uno di questi bestioni: come potete vedere, quando viene infastidito non esita a caricare a testa bassa, pertanto è necessario agire a distanza di sicurezza. Una volta atterrato, si viene ricompensati con un bel po' di cibo e una varietà di oggetti utili.

Il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Bandai Namco non sembra avere in programma una versione per Nintendo Switch. Recentemente, abbiamo fatto il punto della situazione in un Video Speciale dedicato a sfere del drago e personaggi di Dragon Ball Z: Kakarot.