A caccia di fantasmi con Luigi's Mansion 3: la video anteprima E3 del nuovo gioco per Nintendo Switch

Direttamente dallo showfloor Nintendo all'E3 2019 arrivano nuovi dettagli su Luigi's Mansion 3 per Switch, che abbiamo potuto provare alla fiera di Los Angeles.

Il tanto atteso terzo capitolo della serie di Luigi's Mansion teletrasporta i giocatori nuovamente nei panni di Luigi. Partito alla volta di un hotel di lusso con la prospettiva di trascorrervi un soggiorno rilassante in compagnia dei propri amici, il nostro protagonista si ritroverà invece ad avere nuovamente a che fare con una marea di pericolosi fantasmi! Ed ecco dunque che Luigi si ritroverà ad impugnare nuovamente il suo fedele Strobobulbo, arricchito di nuove funzionalità per l'occasione. Il Poltergust G-0M ci accompagnerà nel corso della nostra nuova avventura, consentendoci di tener testa ai numerosi pericoli che incontreremo sul nostro cammino. Il gioco ci consentirà inoltre di utilizzare una nuova feature, denominata "GommiLuigi". Per avere tutte le informazioni sul gioco in arrivo su Nintendo Switch, non vi resta che guardare la nostra speciale video anteprima dedicata: la trovate direttamente in apertura a questa news!

Vi ricordiamo che nel corso dell'ultimo Direct è stato mostrato al pubblico un nuovo trailer di Luigi's Mansion 3, mentre direttamente dal Nintendo Treehouse dell'E3 2019 è stata condivisa anche una ricca sessione di gameplay di Luigi's Mansion 3.