A caccia di fantasmi su Nintendo Switch con MADiSON: ecco il video gameplay

Le fucine digitali di Perp Games e Bloodious Games sfornano il primo video gameplay tratto dalla versione Nintendo Switch di MADiSON, l'horror tra PT e Project Zero in uscita su PC e console a fine giugno.

Il trailer confezionato dalla software house indipendente ci rituffa nelle atmosfere a tinte oscure di questa ambiziosa avventura horror che vedrà gli utenti interpretare Luca, un giovane cacciatore di fantasmi recatosi in una casa infestata per scoprire i motivi della scomparsa di un precedente gruppo di "indagatori dell'incubo".

Una volta giunto sul posto, il nostro alter-ego si troverà costretto a completare un rituale servendosi di una vecchia fotocamera istantanea in grado di esorcizzare le entità demoniache che infestano l'abitazione. La sagoma deforme dei fantasmi comparirà sulla pellicola insieme a degli indizi che aiuteranno i giocatori a risolvere gli enigmi ambientali disseminati nella casa dagli spiriti, una meccanica fortemente ispirata alla serie di Fatal Frame/Project Zero.

Il lancio di MADiSON è previsto per l'ormai non troppo lontano 24 giugno su Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un video gameplay sui primi minuti di MADiSON.