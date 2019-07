A caccia di Glavenus e Tigrex nel nuovo video gameplay di Monster Hunter World Iceborne

Kaname Fujioka e gli autori di Capcom impegnati nello sviluppo di Monster Hunter World volano a Hong Kong per presenziare all'ultima edizione dell'Animation-Comic-Game e mostrare a pubblico dell'evento videoludico delle nuove scene di gameplay dell'attesissima espansione Iceborne.

I diversi spezzoni di gioco immortalati durante il keynote cinese ci permettono di familiarizzare con i personaggi secondari che animano i mercati di Seliana, l'Hub della nuova, gigantesca area delle Distese Brinose, e con i Cacciatori che ci seguiranno in battaglia contro creature incredibilmente pericolose come Glavenus e Tigrex.

Potete ammirare le nuove scene di gameplay tratte da Iceborne nel lungo filmato registrato durante l'ACGHK 2019 che campeggia a inizio articolo saltando ai minuti da 22:42 a 25:00 (Hub per Cacciatori di Seliana), da 26:58 a 36:17 (per la caccia al Glavenus) e da 39:45 a 49:56 (per la caccia al Tigrex).

L'ultimo numero che interesserà certamente conoscere ai fan vecchi e nuovi di Monster Hunter World è quello associato alla data del 6 settembre, ovvero il giorno in cui sarà finalmente possibile immergerci nelle avventure e nell'endgame dell'espansione Iceborne su PS4 e Xbox One. Per il lancio della versione di MHW Iceborne destinata all'utenza PC, invece, ci sarà da attendere fino all'inverno, si spera entro e non oltre la fine del 2019.