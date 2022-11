Cacciatori di Trofei PlayStation? Vincete il Platino in 36 secondi con The Pizza Quiz!

Sin da quando vennero introdotti su PS3 nel lontano 2008, i Trofei sono divenuti una delle caratteristiche più amate dagli utenti PlayStation, diventati veri e propri cacciatori delle iconiche coppette di bronzo, argento ed oro fino a conquistare l'ambito Trofeo di Platino dopo aver completato tutti gli obiettivi di un gioco.

Raggiungere il Platino generalmente richiede tempo e dedizione, ma nel corso degli anni non sono mancati titoli che hanno permesso di ottenerlo in relativamente poco tempo, vuoi per la semplicità degli obiettivi da completare, vuoi perché studiati appunto per "regalare" questa coppa agli appassionati. Adesso, secondo quanto segnalato dall'analista Mat Piscatella di NPD su Twitter, c'è un gioco che permettere di ottenere la massima ricompensa impiegando solo 36 secondi.

Si tratta di The Pizza Quiz, un gioco per PlayStation 5 e PS4 composto tra l'altro da 21 coppette totali (ripartite in sei di bronzo, cinque d'argento e nove dorate, oltre ovviamente al Platino), ma che richiederebbero davvero pochi secondi per essere conquistate tutte. Oltre a confermare il pochissimo tempo impiegato, Piscatella condivide sul proprio profilo Twitter anche diverse immagini a testimoniare la sua "impresa", mostrando come per l'appunto i Trofei sono stati sbloccati nello stesso minuto.

The Pizza Quiz sul PlayStation Store costa 1.49 euro, ed è chiaramente uno di quei titoli pensati unicamente per i cacciatori di Trofei desiderosi di aumentare molto velocemente la loro lista di successi. In questo caso, però, anche all'istante stando alla testimonianza di Piscatella.

Restando sempre in tema, sapete qual è stato il primo gioco PlayStation con i Trofei?