La cacciatrice Aela di Skyrim in un cosplay realistico e accurato di Jannet

Le avventure che è possibile vivere nel mondo di Skyrim sono tante. Il quinto titolo della saga di The Elder Scrolls ci porta nelle lande più settentrionali di Tamriel, a Skyrim per l'appunto, terra martoriata da guerre civili e draghi che il giocatore potrà fermare. Ma durante i suoi viaggi potrà decidere di occuparsi di ben altro.

Come nelle iterazioni precedenti della serie, anche qui ci sono organizzazioni versate in un particolare tipo di lavoro. Non esistono la Gilda dei Maghi o la Gilda dei Guerrieri, ma al loro posto ci sono l'Accademia di Winterhold e i Compagni, che rispettivamente sostituiscono le entità viste in Oblivion. Nei Compagni, tra i più forti, troviamo la cacciatrice Aela, una donna lupo mannaro particolarmente versata nella caccia e nel tiro con l'arco.

Jannet ha deciso di gettarsi nelle lande selvagge di Skyrim per interpretare Aela la cacciatrice in un cosplay davvero ben realizzato. La modella russa si è davvero integrata nel ruolo, facendosi vedere a cavallo in pianure brulle o in una taverna intenta a mangiare con avarizia e prepotenza, quasi come un guerriero di tempi medievali. E non manca ovviamente una posa con scudo e lancia, con Aela pronta al combattimento.

Tante foto disponibili in basso, mentre altre foto mostrano un cosplay di Namira. E nonostante i cambi apportati a Skyrim Anniversary Edition, Aela è sempre presente nel gioco.