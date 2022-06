Cade un altro battle royale gratis: Spellbreak si prepara alla chiusura

Il mercato dei free to play è sempre più difficile, soprattutto quando si parla di battle royale. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore è stato confermato ufficialmente che presto chiuderà i battenti un altro esponente del genere, ovvero Spellbreak.

Con un breve post pubblicato sul portale ufficiale del gioco, il team di Proletariat Inc. ha confermato che dopo quattro anni di attività, i server del battle royale gratuito stanno per essere definitivamente chiusi. Oltre a ringraziare i milioni di utenti che nel corso del tempo hanno provato il gioco, gli sviluppatori hanno anche svelato la finestra di chiusura del titolo senza però specificare il giorno. Pare infatti che Spellbreak sarà giocabile fino ad inizio 2023 e probabilmente bisognerà attendere qualche mese per avere maggiori informazioni.

A differenza di quanto accade solitamente, non sono stati fatti annunci in merito alle microtransazioni e non escludiamo che a breve verrà disabilitata la possibilità di fare acquisiti in app. Chiunque volesse provare il gioco prima che sparisca dagli store digitali, può farlo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

