Cadence of Hyrule: confermata l'uscita nel mese di giugno

Nei giorni scorsi si erano susseguiti diversi rumor sulla data d'uscita di Cadence of Hyrule: The Legend of Zelda feat. Crypt of the Necrodancer. Si tratta di un gioco particolarmente atteso, sia dai fan di Zelda, sia da quelli conquistati dal particolarissimo gameplay di Crypt of the Necrodancer.

Nei giorni scorsi si era parlato come possibile data d'uscita di Cadence of Hyrule il 30 Maggio, per via di alcuni indizi trovati dai data miner, e il rumor aveva acquisito anche una certa credibilità, essendo ieri giovedì, giornata in cui di solito viene aggiornato l'eShop di Nintendo Switch.

Nella giornata di ieri è arrivata la smentita, sempre dai soliti data miner, che hanno notato che nel codice di gioco, la presunta data d'uscita era stata cambiata, fissando l'uscita del gioco al 20 Giugno.

Da poco invece è stato diffuso un nuovo trailer di gameplay di Cadence of Hyrule, che conferma l'uscita del videogame per il mese di Giugno, ma non fissa una data d'uscita più precisa. Per cui adesso abbiamo la conferma ufficiale che potremo mettere le mani sul gioco entro la fine del mese, ma non è chiaro in quale giorno avverrà la release.

A noi per il momento non resta che aspettare. Cosa vi attendete dal particolarissimo crossover di Nintendo?