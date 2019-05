Cadence of Hyrule: il crossover Zelda-Crypt of the Necrodancer esce domani?

Annunciato durante il Nintendo Direct di Marzo, Cadence of Hyrule, l'intrigante crossover che unisce il mondo di The Legend of Zelda e quello di Crypt of the Necrodancer, potrebbe essere in arrivo a brevissimo, forse addirittura nella giornata di domani.

D'altronde il gioco è stato annunciato per la Primavera 2019: considerato che mancano poco più di tre settimane all'inizio dell'estate, la finestra temporale si restringe sempre di più, e secondo alcuni dataminers sarebbe proprio imminente.

Sembra infatti che ci sia stato un aggiornamento nel metadata dell'eShop di Nintendo Switch per Cadence of Hyrule, che include ora la data del 30 Maggio 2019. Ovviamente l'ipotesi più accreditata è che si tratti della data d'uscita del gioco, a maggior ragione perché si tratta di un Giovedì, giornata in cui generalmente viene aggiornato il negozio online.

Già alla fine del mese scorso inoltre, è stato diffuso il nuovo trailer di Cadence of Hyrule, che pareva confermare l'uscita imminente del gioco. Insomma, pare proprio che ci siamo, e gli amanti della saga di Zelda potranno ammirare gli eroi della celebre saga Nintendo in una nuova veste, impreziosita dal divertente gameplay del rythm game già visto in Crypt of the Necrodancer.

Che ne pensate? Siete tra quelli che attendono il gioco con trepidazione?