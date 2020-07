Cadence of Hyrule per Nintendo Switch si evolve: svelati i DLC del Season Pass

Gli sviluppatori di Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer hanno presentato i nuovi DLC del rhythm game ambientato nella dimensione di The Legend of Zelda con un video pubblicato durante l'ultimo Nintendo Direct Mini.

Gli appassionati dell'esperienza musicale a tema zeldesca di Cadence of Hyrule saranno felici di sapere che il primo dei tre DLC svelati da Nintendo è disponibile da oggi. L'espansione, proposta al prezzo di 5,99 euro, introduce cinque personaggi aggiuntivi, come Impa che eccelle nei combattimenti a distanza con il naginata e Aria, perfetta per gli utenti che amano le sfide poiché chi viene colpito mentre la interpreta è costretto al Game Over!

Il secondo DLC sarà invece il Pacchetto Melodie e consentirà agli appassionati di accedere a 39 brani inediti, incluse delle edizioni remixate per la musica di sottofondo. Il terzo e ultimo DLC presentato a margine del Nintendo Direct Mini è La Sinfonia della Maschera, una storia aggiuntiva che permette ai giocatori di interpretare Skull Kid e attraversare una nuova mappa per dare forma a una trama basata su ritmi e brani inediti. Indossando i panni di Skull Kid si avrà modo di variare le abilità del proprio alter-ego cambiando la maschera indossata.

Sia il secondo che il terzo DLC arriveranno entro la fine di ottobre al prezzo rispettivamente di 5,99 europ e 9,99 euro. Da oggi è disponibile su Nintendo eShop anche il Pass Stagionale che, per 14,99 euro, permette di accedere alle tre espansioni e a dei costumi bonus di Link e Zelda. Prima di lasciarvi al video in calce alla notizia, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Cadence of Hyrule.