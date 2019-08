Cadence of Hyrule: demo disponibile gratis su Nintendo Switch

Se ancora non avete provato Cadence of Hyrule, il particolarissimo crossover che unisce i mondi di The Legend of Zelda e quello del rhythm game indie Crypt of the Necrodancer, forse è arrivata l'occasione che stavate aspettando.

Nintendo ha infatti reso disponibile sul proprio eShop una demo gratuita del gioco, sia sullo store giapponese che su quello europeo (al momento sembra escluso il negozio americano ma le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime ore).

Si tratta di un dungeon crawler ambientato nel mondo di The Legend of Zelda, ma dotato del gameplay di Crypt of the Necrodancer, un grande successo indie in cui bisogna muoversi esclusivamente a ritmo con la musica. Il gioco è stato dotato anche di alcune nuove meccaniche per rendere il tutto ancora più fresco e interessante.

Che ne pensate? Proverete la demo gratuita dello shop?

