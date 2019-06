Cadence of Hyrule si mostra in una ricca sessione di gameplay dall'E3 2019

Il primo annuncio di Cadence of Hyrule Crypt of the Necromancer risale al marzo di quest'anno: nel corso dell'E3 2019 sono tuttavia giunte novità inaspettate per il gioco.

Durante lo speciale Nintendo Direct trasmesso in data 11 giugno, infatti, la Casa di Kyoto ha infatti mostrato un nuovo trailer di Cadence of Hyrule Crypt of the Necromancer, annunciandone la data di uscita ufficiale, fissata per nientemeno che...due giorni dopo! Cogliendo il pubblico decisamente di sorpresa, il peculiare progetto ha dunque esordito sul mercato videoludico nel corso della giornata di giovedì 13 giugno, approdando sull'eshop di Nintendo Switch.

Non sorprende perciò che il gioco sia stato successivamente oggetto di approfondimento presso la postazione della Nintendo Treehouse. Durante il terzo giorno di trasmissione, Cadence of Hyrule - Crypt of the Necromancer featuring The Legend of Zelda è stato infatti mostrato al pubblico tramite una riccas sessione di gameplay, della durata complessiva di quasi trenta minuti. I videogiocatori hanno così potuto scoprire nel dettaglio le meccaniche che regolano questa peculiare produzione, che Nintendo definisce come "un titolo di azione e avventura unico nel suo genere che combina le meccaniche di Crypt of the NecroDancer con l'ambientazione e la musica di The Legend of Zelda". Nel titolo musica e azione si combinano, dando origine ad un prodotto decisamente intrigante! Potete trovare il video gameplay direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, avete già avuto modo di provarlo?