Cadence of Hyrule per Nintendo Switch uscirà anche in formato fisico?

Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer è ora disponibile in formato digitale sul Nintendo eShop ma a quanto pare il gioco potrebbe uscire anche in formato retail nei prossimi mesi o all'inizio del 2020.

NintendoSuop ha infatti scoperto la pagina prodotto di Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer per Nintendo Switch su Amazon France, al momento però non ci sono altri dettagli in quanto il prezzo non viene riportato mentre la data di uscita (31/12/2020) è un semplice placeholder.

La data indicativa riferita al prossimo anno farebbe pensare ad un lancio previsto per l'anno fiscale 2020, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 ed il 31 marzo 2021. Al momento Nintendo non ha annunciato nulla a riguardo e Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer è stato confermato per il solo mercato digitale, dove sta ottenendo un discreto successo di pubblico e critica.