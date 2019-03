Assieme all'annuncio di Cuphead su Nintendo Switch, la presentazione di Cadence of Hyrule è stata una delle grandi sorprese dell'ultimo Nindies Showcase. Ai microfoni di VentureBeat, Kirk Scott di Nintendo of America ha spiegato che in futuro ci saranno altri crossover oltre quello di Zelda e Crypth of the Necrodancer.

Interpellato sulla volontà o meno di Nintendo di riproporre un esperimento simile anche con altri progetti provenienti dalla sempre più frizzante scena videoludica indipendente, il dirigente della divisione americana della Grande N ha spiegato che "lo spero, lo spero fortemente. Sì, Cadence of Hyrule è grandioso e penso proprio che questa idea sia perfettamente valida anche per molti altri giochi indie là fuori".

Il tono entusiastico delle parole di Kirk Scott, specie in virtù della sua importanza nel nuovo quadro dirigenziale di Nintendo of America dopo l'abbandono di Reggie Fils-Aime, rende estremamente probabile lo sviluppo di una nuova serie di crossover di titoli indipendenti con gli eroi Nintendo.

L'uscita di Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda è prevista nella primavera del 2019 su Nintendo Switch, diversamente da Cuphead il cui lancio sulla console della casa di Kyoto è già stato fissato per il prossimo 19 aprile su eShop e, presumibilmente, nella sua versione fisica.