Cadence of Hyrule: il nuovo trailer giapponese conferma l'uscita imminente

Gli autori di Brace Yourself Games riguadagnano il palcoscenico mediatico per insegnare a Link qualche passo di danza con un nuovo video di gioco di Cadence of Hyrule, il bizzarro esperimento crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the Necrodancer.

Il filmato è ricco di scene di gameplay inedite che mostrano la bontà del lavoro compiuto dagli sviluppatori canadesi nella caratterizzazione di nemici, personaggi e ambientazioni sulla falsariga dei capolavori nintendiani dei capitoli di Zelda con visuale dall'alto.

La pubblicazione del nuovo trailer coincide con il lancio del sito ufficiale in lingua inglese, attraverso il quale apprendiamo che il titolo, a giudicare dal "Coming Soon" che campeggia in homepage, sarà disponibile entro breve su Nintendo Switch.

Annunciato nel corso dei Nindies di fine marzo, Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda offre un gameplay frenetico e sfide improntate sull'esecuzione ritmata di azioni e mosse per spostarsi nello scenario e riuscire, così facendo, ad avere la meglio sugli avversari di turno.

Recentemente, anche Kirk Scott di Nintendo of America ha elogiato l'esperimento di Cadence of Hyrule e preannunciato lo sviluppo di nuovi videogiochi indie dedicati agli eroi delle serie più iconiche della Grande N.