Cadence of Hyrule: smentiti i rumor di ieri, uscirà il 20 giugno?

Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di quanto la data d'uscita di Cadence of Hyrule, il rhythm game che unisce i mondi di The Legend of Zelda al particolarissimo gameplay di Crypt of the Necrodancer, sembrasse vicina.

Alcuni data miner infatti, avevano trovato nel codice di gioco la possibile data d'uscita di Cadence of Hyrule, che sarebbe stata fissata per il 30 Maggio, ossia la giornata di oggi. Trattandosi inoltre di un giovedì, giorno in cui tradizionalmente viene aggiornato lo shop di Nintendo Switch, il rumor sembrava anche avere senso.

Purtroppo però sembra che dovremo aspettare ancora qualche giorno per mettere le mani sul videogioco, che fu annunciato in un Nintendo Direct per la "primavera 2019" e sembra proprio che vogliano farcelo sudare, visto che la nuova data d'uscita potrebbe essere il 20 Giugno.

Perlomeno è quanto affermano ancora i data miner, che hanno scoperto che la data presente sul codice di gioco è stata cambiata, ed ora è comparsa proprio quella del 20 Giugno, appunto, quindi probabilmente si trattava di un semplice placeholder.

Come che sia, in attesa di annunci ufficiali da parte di Nintendo, per il momento non ci resta che aspettare. Cosa vi attendete da Cadence of Hyrule? Pensate che l'unione tra i due franchise possa generare una nuova perla videoludica?