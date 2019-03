Cadence of Hyrule è stato fortemente voluto da Nintendo

L'annuncio di Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda è stato senza ombra di dubbio uno dei più apprezzati del Nindies Showcase Spring 2019 andato in onda nei giorni scorsi.

Per chi se lo fosse perso, si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch sviluppato da Brace Yourself Games grazie al quale i giocatori potranno godersi le meccaniche tipiche di Crypt of the Necrodancer, precedente lavoro dello studio, nei panni dei celebri personaggi di The Legend of Zelda. In una recente intervista concessa a IGN, il fondatore di Brace Yourself Games Ryan Clark ha avuto modo di parlare del titolo e di alcuni retroscena sullo sviluppo.

Clark ha rivelato che l'intenzione iniziale del team era quella di creare un DLC per Crypt of the Necrodancer: "Stavamo valutando la possibilità di realizzare un nuovo progetto per Nintendo Switch e abbiamo pensato che sarebbe stato magnifico far apparire i personaggi di Zelda in NecroDancer sotto forma di DLC". A quanto pare, Nintendo ha apprezzato così tanto l'idea da proporre ai ragazzi del team di sviluppare un intero gioco! "Con nostra grande sorpresa, Nintendo si dimostrò incredibilmente interessata, e prima ancora di rendercene conto stavamo già lavorando ad un gioco completamente nuovo, che mescola NecroDancer e The Legend of Zelda!".

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda verrà lanciato su Nintendo Switch nel corso di questa primavera. Permetterà ai giocatori di combattere a ritmo di musica ed esplorare dungeon generati casualmente nei panni di Link e la principessa Zelda, impegnati a salvare il mondo di Hyrule dall'ennesima minaccia. Saranno persino incluse 25 melodie classiche della serie remixate per l'occasione! Se l'idea di un crossover indie con i personaggi della grande N vi aggrada, sappiate che probabilmente non sarà l'ultimo. Kirk Scott di Nintendo of America ha dichiarato che potrebbero essercene altri in futuro!