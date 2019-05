Cadence of Hyrule esce questo mese? Lo suggerisce una newsletter di Nintendo

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda, titolo annunciato nel corso del Nindies Showcase Spring 2019, è un gioco esclusivo per Nintendo Switch sviluppato da Brace Yourself Games che offrirà le meccaniche tipiche di Crypt of the Necrodancer, precedente lavoro dello studio, calate nel mondo di The Legend of Zelda.

Il progetto ha fin da subito attirato l'interesse della comunità, ma è ancora privo di una data d'uscita definitiva. Ufficialmente, è atteso in un momento non meglio specificato della primavera 2019. Una recente newsletter di Nintendo Europa, in ogni caso, potrebbe aver fornito un prezioso indizio sulla finestra di lancio.

In sostanza, Cadence of Hyrule è stato incluso tra le uscite del mese di maggio, assieme a titoli come Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4 e Assassin's Creed 3 Remastered (tutti previsti per il giorno 21). Anche in questo caso non sono state rese note informazioni precise sul giorno esatto, ma almeno adesso sappiamo che potremo mettere le mani sul gioco entro la fine di questo mese.

In una recente intervista, i ragazzi di Brace Yourself Games hanno confessato che inizialmente avevano intenzione di sviluppare un DLC a tema The Legend of Zelda per Crypt of the Necrodancer. Tuttavia, Nintendo ha apprezzato così tanto l'idea da chiedere al team di creare un intero gioco! Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda vi permetterà di combattere a ritmo di musica ed esplorare dungeon generati in maniera procedurale nei panni di Link e Zelda, ancora una volta impegnati a salvare il mondo di Hyrule. Il tutto sarà arricchito da 25 melodie classiche della serie remixate per l'occasione.