Il Cafe Leblanc di Persona 5 è stato ricreato in Dreams

Dopo una lunga fase di gestazione, Dreams è stato finalmente reso disponibile ai giocatori in Accesso Anticipato. Sebbene non abbia ancora raggiunto la sua forma finale, è ugualmente in grado di mettere a disposizione un editor di livelli e giochi estremamente potente.

In queste ultime settimane i giocatori hanno cominciato a prendere dimestichezza con gli strumenti disponibili, e in rete sono apparse le prime, interessanti creazioni. C'è chi ha riprodotto la sequenza introduttiva di Spider-Man, chi invece ha dato forma al primo livello di Metal Gear Solid. In questa sede vogliamo invece portare alla vostra attenzione il lavoro di un utente chiamato Rob che ha ricreato il Cafe Leblanc, una delle location più caratteristiche dell'eccellente Persona 5.

Come potete vedere nel video e nelle immagini allegate in calce a questa notizia, ha riprodotto tutti gli oggetti presenti nell'ambientazione, dal banco del bar ai tavolini, passando per i divanetti. Ha anche aggiunto la pioggia, visibile dalla finestra, donando all'intera scena un tocco di malinconia. In fondo trovate anche uno screenshot del vero Cafe Leblanc di Persona 5, grazie alla quale potete eseguire un confronto. Cosa ve ne pare? Voi cosa avete creato di bello? Se volete saperne di più sul gioco di Media Molecule, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Dreams Accesso Anticipato a cura di Francesco Delrio.