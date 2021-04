Cagliari - Exeed alle final eight della eSerieA TIM

Non si ferma la corsa del team eSports Cagliari | Exeed. Dopo un girone B dominato con 16 punti e la miglior difesa del raggruppamento, i rossoblù - sponsorizzati Adidas e Fluorsid - volano alle Final Eight dell’eSerie A TIM su FIFA21 (in attesa dei playoff su PES 2021, in programma martedì 27 aprile).

Nella serata di ieri la sfida che è valsa il pass per la fase decisiva del primo campionato virtuale dedicato alle squadre di Serie A. Avversaria del Cagliari la Lazio, nel pomeriggio vincitrice della sfida con il Milan.

Grande prestazione quindi da parte dei player del team Exeed, che grazie alla collaborazione con il Cagliari Calcio indossano per l’occasione la maglia del Club sardo. Inizia alla grande Francesco “Obrun2002” Tagliafierro, titolare designato per i playoff. Doppio vantaggio all’intervallo del primo match che poi diventa 4-1 a fine gara.

Nel ritorno ecco la rimonta della Lazio. Sotto 2-0, Obrun trova la forza per pareggiare. Non è finita: rossoblù in dieci dal 73’, altri due gol biancocelesti. Non senza brividi ma la difesa resiste e al fischio finale la somma dei risultati (6-5) regala la vittoria al Cagliari | Exeed.

A maggio (data e location da definire) sarà quindi la volta delle finali riservate agli otto migliori Club dell’eSerie A TIM. In attesa delle ultime quattro squadre, che verranno fuori dal loser bracket, sono già qualificate Cagliari, Genoa, Fiorentina e Udinese. Queste quattro comporranno il winner bracket e potranno giocarsi la scalata verso la finalissima con sfide al meglio delle due. Sarà una primissima volta per tutte ma ci sono le premesse per assistere ad un nuovo spettacolo, come testimonia il seguito riscontrato fin qui sui profili social del Cagliari Calcio eSports (su Twitch, ogni settimana, copertura live dei principali impegni dei player) e su quelli della Lega durante ogni match dell’eSerie A TIM.

Un percorso, quello del team rossoblù in partnership con Exeed, che ha portato all’obiettivo finale. “Sono felicissimo”, commenta Obrun, “questo traguardo è di tutto il gruppo. Ora viene il bello, da domani servirà lavorare ancora di più sui dettagli per puntare al massimo e provare a vincere il trofeo”.

Team che oltre a Francesco Tagliafierro, Top-7 FCC e #12 nel ranking mondiale FIFA21, vede la presenza del compagno di joypad Daniele “Dagnolf” Tealdi e del draftato Diego “Pangrattato” Antonelli, oltre a “RiberaRibell” e “Hollywood285”, player e creator targati Exeed, ben noti nella scena eSportiva italiana che fin qui hanno dato un grosso contributo in termini di esperienza.

Grande soddisfazione anche da parte di Federico Brambilla, presidente e co-founder di Exeed: “Questo successo certifica l’ottimo lavoro fatto in partnership con il Cagliari. Abbiamo scelto i nostri migliori player e loro hanno risposto sul campo ottenendo un primo traguardo di assoluto prestigio. Questi risultati ci spingono a dare sempre il massimo, insieme al team sardo, e a guardare al futuro con ottimismo”.