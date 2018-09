Cal of Duty Black Ops 4: disponibili tantissime nuove informazioni su Blackout

Manca ormai poco più di un giorno alla partenza della seconda fase di Private Beta, che vedrà protagonista la modalità battle royale Blackout.

Per stuzzicare i fan, Activision ha diffuso una gran quantità di informazioni sulla novità più attesa di questo Call of Duty: Black Ops 4. Oltre ad elencare i veicoli che potranno essere utilizzati nella beta, il lungo post pubblicato sul sito ufficiale svela un bel po' di dettagli sul gameplay. Tra questi il più interessante riguarda l'inventario, che potrà contenere i seguenti oggetti:

2 armi

1 oggetto curativo

1 oggetto per riparare la corazza

1 zaino

1 gadget

200 munizioni di ciascuna tipologia

Pare inoltre che ci sia la possibilità di trasportare qualche kit medico extra grazie a zaini più capienti e che si possa accedere all'inventario anche in maniera veloce per lasciar cadere gli oggetti che non ci servono. Il giocatore potrà poi trovare sparsi per la mappa accessori per le armi, non sempre compatibili con tutte le bocche da fuoco, e pezzi di armatura, che vi renderanno più resistenti ai colpi nemici. I livelli delle corazze saranno tre e quelli più utili saranno anche i più rari da trovare. Oltre agli oggetti più tradizionali, sarà possibile trovare gadget come il rampino e una macchinina radiocomandata che ci permetterà di esplorare l'area da un luogo riparato.

Proprio come in Fortnite Battaglia Reale, la mappa metterà a disposizione del giocatore sia dei forzieri che dei rifornimenti aerei che atterreranno nel corso della partita. Sarà in questi contenitori che potrete trovare l'equipaggiamento più utile per raggiungere la vittoria.

Come in ogni battle royale che si rispetti, infine, l'area nella quale potrete restare senza subire danno si restringerà costantemente e questa meccanica, in Blackout, viene chiamata Collasso.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti gli orari dell'apertura dei server per la seconda beta di Call of Duty: Black Ops 4. I più curiosi possono poi dare un'occhiata all'immagine che ritrae l'intera mappa di Blackout, la quale presenta diverse aree che richiamano le più famose mappe della serie.