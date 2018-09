Call of Duty Black Ops 4: è in arrivo una soluzione al problema delle uccisioni di squadra

La Private Beta di Blackout, la battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, è online da quasi una settimana e ha permesso agli sviluppatori di individuare numerose problematiche.

Dopo aver corretto i fastidiosi problemi legati alle armature, alcune delle quali erano troppo forti, Treyarch ha notato la presenza di un problema col fuoco amico e correrà ai ripari. Nel gioco è infatti possibile eliminare i propri compagni per raccoglierne il loot e, come potete immaginare, quando si gioca con utenti casuali situazioni del genere si verificano molto spesso. Dal momento che la beta terminerà domani, lunedì 17 settembre, alle ore 19:00, è molto probabile che il problema verrà risolto direttamente nella versione finale del gioco. Tra i vari elementi da sistemare troviamo anche l'interfaccia dell'inventario, il sistema di discesa dalle scale, il comparto sonoro e il bilanciamento delle armi.

Vi ricordiamo inoltre che nel corso della beta il numero massimo di giocatori supportati è salito da 80 a 88, segno che gli sviluppatori stiano lavorando sodo per raggiungere il prima possibile i 100 utenti in una sola partita. Nelle ultime ore la beta di Blackout si è inoltre aggiornata con una nuova modalità a coopie, Frenesia Ravvicinata, e l'aggiunta di nuovi personaggi giocabili dalla modalità Zombi.

Call of Duty: Black Ops 4 arriverà il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Nel corso di un'intervista gli sviluppatori hanno anche motivato l'assenza della modalità storia per la prima volta nella serie di Call of Duty.