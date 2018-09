Cal of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout supporterà 80 giocatori e avrà gli zombie

Dopo settimane di rumor e speculazioni, Treyarch ha finalmente rivelato ai microfoni di Game Informer alcune importanti informazioni riguardo Blackout, la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4.

Il co-direttore dello studio Dan Bunting e il Design Director David Vonderhaar hanno svelato che Blackout supporterà 80 giocatori, almeno nella beta. Nel corso dello sviluppo la software house ha testato la modalità anche con 100 giocatori, tuttavia è stata presa la decisione di limitare il numero dei partecipanti a 80 per garantire un gameplay più rifinito. Non è escluso, tuttavia, che le cose possano cambiare in futuro in base al feedback della community e ai dati registrati nel corso della beta. I due dirigenti hanno poi affermato che saranno presenti zombie gestiti dall'IA, andando dunque a confermare in parte i rumor emersi nelle ultime settimane. Infine, Bunting e Vonderhaar hanno parlato dei mezzi di trasporto, rivelando che in Blackout saranno utilizzabili gli autocarri (un pilota più 4 passeggeri), gli ATV (un pilota più un passeggero), i gommoni a motore (un pilota più 3 passeggeri) e gli elicotteri Little Bird (un pilota più 4 passeggeri).

La beta della modalità Battle Royale Blackout comincerà il 10 settembre su PS4, mentre approderà il 14 dello stesso mese su PC. La versione finale di Call of Duty: Black Ops 4 sarà invece disponibile dal 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.